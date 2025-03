Strumentipolitici.it - Al vertice di Parigi rinasce l’intesa cordiale franco-britannica

Leggi su Strumentipolitici.it

). Eravamo rimasti all’onta per aver bruciato viva La Pucelle d’Orléans e all’abiura della Guerra dei Cent’anni. Da allora Francia ed Inghilterra si sono guardate in cagnesco per secoli. Fino a pochi anni fa, quando al posto di Starmer ci stava Boris Johnson, i rapporti tra i due paesi erano al minimo storico. Ma ieri, al summit diqualcosa è cambiato. La Francia ha preso le redini della difesa europea e si è portata dentro al maelström ucraino il Regno Unito, che era uscito dalla porta principale con la Brexit ed è rientrato dalla finestra prevedendo un ruolo geopolitico cruciale nel continente europeo.Il futuro esercito ucrainoFrance 24 scrive che il Presidente francese intende lanciare una missione congiunta con il Regno Unito “nel giro di tre o quattro settimane” per assistere l’Ucraina nella formazione del suo futuro esercito.