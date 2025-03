Al Custodians Earth Solutions Symposium le analisi sull’impatto delle microplastiche sulla salute umana

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati di Montecitorio, la conferenza stampa di presentazione del The, congresso internazionale dedicato all’dell’impatto, e alla presentazione di soluzioni concrete per ridurne la diffusione. Il congresso, organizzato da BioDesign Foundation in collaborazione con la Marina Militare e l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, è in programma il 3 aprile 2025 a Roma EUR, presso il SaloneColonne.Durante la conferenza sono intervenuti i rappresentanti di BioDesign Foundation e dei suoi partner istituzionali: Marina Militare, Guardia di Finanza e Guardia Costiera, oltre a delegati dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.