Ilcampoonline.it - Aimag-Hera, i sindaci: «il timone resta al territorio»

Leggi su Ilcampoonline.it

di Carpi, Mirandola, Poggio Rusco, Concordia, Quistello e Bomporto hanno illustrato l’accordo tra, garantendo che il controllo pubblico dell’azienda resterà saldo.L’accordo prevede checeda il 45% della nuova società che gestirà il servizio idrico a, che si impegna a non partecipare direttamente alla governance e a garantire investimenti per lo sviluppo. Il controllo pubblico sarà mantenuto attraverso una holding partecipata dai Comuni, che deterrà almeno il 51% delle quote.Isottolineano che la partnership non avrà impatti su tariffe, servizi e occupazione, conche garantirà risorse per 70 milioni di euro fino al 2028.Riccardo Righi, sindaco di Carpi, evidenzia che la decisione nasce per dare stabilità all’azienda e sostenere gli investimenti.