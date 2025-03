Gamerbrain.net - AI LIMIT Recensione: Soulslike Anime da non lasciarsi sfuggire

AInon è un semplice action RPG in salsa. È una dichiarazione d’intenti, un’opera che cerca di ritagliarsi un’identità forte all’interno di un genere ormai affollatissimo. Sviluppato da SenseGames con il supporto del China Hero Project di Sony, il titolo si presenta come una fusione elegante e disturbante tra cyberpunk decadente e dark fantasy contaminato, in un mondo che ha perso la sua umanità e cerca disperatamente di ricordarla.Una protagonista in cerca di risposteAl centro di tutto c’è Arrisa, una guerriera potenziata dal passato frammentato, lanciata in una missione tanto intima quanto epica: scoprire cosa è andato storto, in un mondo in rovina dove la tecnologia ha divorato la carne e la coscienza è diventata un’eco tra le rovine. Non siamo davanti a un’eroina salvifica nel senso classico: Arrisa è una sopravvissuta, un enigma ambulante che affronta città collassate, strutture industriali fatiscenti e creature biomeccaniche degne dei peggiori incubi digitali.