Lopinionista.it - AI Content Creation Fever: un approfondimento

Leggi su Lopinionista.it

I contenuti realizzati con le potenzialità della tecnologia del momento, nei prossimi 4 anni vedrà una crescita esponenziale di fatturatoCreatività e contenuto, contenuto e creatività: più che due binari paralleli, risultano due fili costantemente intrecciati e, al giorno d’oggi, sempre più caratterizzati dalle tecnologie emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale. Conferme in merito giungono da una serie di ricerche condotte sulle principali testate del settore da Espresso Communication per conto dell’AI WEEK, ovvero la fiera europea dedicata all’artificial intelligence in programma dal 12 al 16 maggio con due giornate in presenza (13-14) a Rho Fiera Milano, secondo le quali a livello globale sta prendendo sempre più corpo il trend denominato dagli esperti del settore “AI”.