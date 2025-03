Ilgiorno.it - Agguato sotto casa in via Marsala: caccia ai sicari nelle telecamere. La fuga a piedi in direzioni diverse

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Il quarantaduenne cinese S.Z. è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. E ieri pomeriggio è stato sentito in Procura per ricostruire l’che poteva costargli la vita, andato in scena qualche minuto prima della mezzanotte di mercoledìin via. In due, coi volti parzialmente coperti dalle visiere dei cappellini, lo hanno fronteggiato in strada; poi uno gli ha sparato per due volte a distanza ravvicinata, per fortuna non in maniera letale. L’uomo, col volto coperto di sangue, ha chiesto aiuto ai titolari di un locale di corso Garibaldi ed è stato poi soccorso dai sanitari di Areu: rimasto sempre cosciente, in ospedale i medici hanno estratto i pezzi di ogiva dalla nuca e dalla tempia sinistra. L’indagine degli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo, è partita dall’analisi delle numerosedi videosorveglianza installate nella zona in cui è avvenuto il raid, vicino ai locali di largo La Foppa: stando alle prime informazioni, i due uomini si sono separati subito dopo il blitz a mano armata, scappando aine presumibilmente verso piazza XXV Aprile in un caso e verso via Milazzo nell’altro.