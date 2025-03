Abruzzo24ore.tv - Aggressionea: pitbull ferisce gravemente una 41enne, proprietari condannati a multa e risarcimento

L'Aquila - Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Sulmona nel 2018, quando unha aggredito una donna di 41 anni, causandole ferite significative. Recentemente, il Giudice di Pace ha emesso una sentenza che ha visto coinvolti idel cane, con pene pecuniarie e l'obbligo di risarcire la vittima.? I fatti dell'aggressione Il 7 giugno 2018, nel piazzale di un distributore in viale della Repubblica, lasi trovava in attesa di un'amica quando un, privo di museruola, è sopraggiunto improvvisamente. Nel tentativo di difendere il suo cane, un volpino, la donna è stata morsa al braccio e graffiata al collo. L'intervento tempestivo di un passante ha messo in fuga l'animale, evitando conseguenze più gravi. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso, dove le sono stati applicati punti di sutura, con una prognosi di 60 giorni.