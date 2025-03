Ilrestodelcarlino.it - Aggredita davanti ai figli. Ferita al volto con un cellulare, arrestato il compagno violento

La violenza trova casa tra le mura della famiglia. E viene fermata solo grazie al coraggio di una donna, quello di chiamare i carabinieri dopo l’ennesimo episodio andato in scenaai. Una litigata. No, molto di più: con unche sarebbe volato dalla mano di un uomo verso ildella compagna, procurandole unasanguinante al capo. Lui, 32 anni, è disoccupato, lei lavora. In famiglia? "Si vive una situazione piuttosto complessa", spiegano dagli uffici dell’Arma imolese. Sono proprio i militari a intervenire sul posto, dopo la chiamata della donna che, dolorante, ha la forza di alzare la cornetta. La litigata avviene sotto gli occhi dei dueminorenni della coppia, presente anche il fratello della ragazza. La vittima è quindi stata ascoltata dai carabinieri, poi portata in ospedale per tutte le medicazioni del caso e dimessa poco dopo.