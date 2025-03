Parmatoday.it - Aggrediscono un 35enne con spray al peperoncino e calci per rapinarlo: denunciati due giovani

Leggi su Parmatoday.it

Hanno bloccato e rapinato, prendendolo ae spruzzandogli contro loalun, residente in provincia di Parma, che era appena uscito da un locale di via Toschi. Duessimi tranieri, un 17enne e un 18enne, sono statiper il reato di rapina in concorso. I.