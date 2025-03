Lanazione.it - Affresco in tre atti, il nuovo romanzo di Fabio Sibio edito Bertoni Editore

Arezzo, 28 marzo 2025 – Venerdì 4 aprile alle ore 18.00, presso la libreria Mondadori di via Roma 15, avrà luogo la presentazione diin tre, ildire. A dialogare con l’autore troviamo Viviana Rizzetto, della libreria Mondadori, e Gabriele Marco Liberatori della redazione del magazine WeAre, che è anche media partner dell’evento. Attraverso la vicenda di Filippo e Carmela, i due protagonisti che si incontrano e ri-incontrano sullo sfondo di un paese della Calabria, ilha come filo conduttore una tematica vicina all’esperienza di tantissimi italiani: quella dell’emigrazione interna, con tutte le difficoltà e i dubbi sul sé che si porta dietro. Ma non solo questo, perché, dagli anni ‘80 al presente (e forse, il futuro?) assistiamo alla crescita e il rimpianto, la ricerca dell’identità e delle radici, i rapporti familiari e l’amore.