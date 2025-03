Tvzap.it - “Affari tuoi”, raptus di De Martino: cosa calpesta e sfascia a terra (VIDEO)

News TV. Un momento di pura tensione ha scosso l’ultima puntata di, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De. Il conduttore in un momento dihato un oggetto “fortunato” scatenando una valanga di polemiche sui social. A dare origine alla reazione di Deè stata la partita, non proprio perfetta, della concorrente Michelle per la regione Valle d’Aosta.Leggi anche: “” nella bufera: “Striscia la Notizia” svela tutto, scoppia la polemicaLeggi anche: “Belve”, ritorno col botto: Fagnani fa il pieno di ospiti, chi sonoIl ritorno del DarumaLa puntata di ieri sera vedeva come concorrente Michelle dalla Valle d’Aosta, accompagnata dalla figlia Nicole. Fin dall’inizio, la partita si è rivelata complicata, con la sfortuna che sembrava accanirsi sulla giocatrice.