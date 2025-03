Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, "Alessio ha fatto la magia": la compagna sotto attacco dopo i titoli di coda

Un colpo alla Harry Potter è il lieto fine adè servito, in extremis. I telespettatori del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino:, di professione mago, non meritava di tornare a casa a mani vuote e così, in effetti, è stato nonostante una partita non propri fortunata che sembrava orma voltare al peggio. Sospiro di sollievo per l'ex pacchista del Veneto (per la precisione Cazzago di Pianiga), acto in studio dalla, Elena: lasciano la trasmissione con 20mila euro in tasca, anche se a detta di molti il Dottore ha cercato di fregarli. "Meno male che lui è MAGO e, soprattutto, NON HA dato retta alla sua ragazza.",linea un appassionato su X. Tra i commentatori, domina la soddisfazione: "Stasera questi due ragazzi umili e senza troppe pretese hanno vinto.