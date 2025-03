Zonawrestling.net - AEW: L’infortunio di Brian Cage cambia i piani per Dynasty

distravolge iper il PPVUn infortunio al ginocchio subito daha costretto la AEW a modificare ioriginali per il pay-per-view, in programma domenica 6 aprile a Philadelphia.Nell’ultimo numero della Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha confermato che Bobby Lashley e Shelton Benjamin difenderanno i titoli di coppia AEW contro Big Bill e Bryan Keith. Inizialmente, gli sfidanti avrebbero dovuto esseree Lance Archer, ma a causa delal ginocchio disi è reso necessario un cambio di programma.“Il match per i titoli di coppia è stato modificato perchéha subito un infortunio al ginocchio durante uno show indipendente il 20 marzo a Los Angeles contro Chris Masters”, ha scritto Meltzer.