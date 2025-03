Ilfattoquotidiano.it - Adolescence, ovvero il promemoria di ciò che dobbiamo dimenticare

Visto, bello, quindi?è quello che mancava, la necessità di affrontare un argomento scomodissimo per ricordarci chetrovare al più presto la prossima serie, purché fatta bene, cambiando argomento.Di questa miniserie si parla tanto, ma più del contenuto fa notizia la serie, il piano sequenza, quanto è bravo il ragazzino e il suo prossimo film. Noi adulti genitori siamo fatti così:rimuovere ed è quello che faremo. Specie se si tratta dei nostri figli.Reazioni straziate, occhi sbarrati, esclamazioni emotive di fronte al giovane 13enne, alla ragazzina ammazzata e ai genitori che non si danno pace. Inorridiamo, schiantati da un’indignazione a tempo e da una competenza educativa di lungo corso (quella per esempio di postare le foto dei nostri figli). Ci voleva una miniserie televisiva per dirci che l’acqua calda è calda e che siamo genitori a nostra insaputa.