Lettera43.it - Adolescence avrà una seconda stagione? I produttori: «C’è una possibilità»

Leggi su Lettera43.it

continua a macinare visualizzazioni su Netflix in tutto il mondo, tanto da essere prima ora in più di 80 Paesi. La miniserie diretta da Philip Barantini che racconta la storia di Jamie Miller, 13enne accusato dell’omicidio di una sua coetanea, è destinata a trionfare ai prossimi premi, soprattutto agli Emmy, ma la vera domanda che circola tra i fan è un’altra: ci sarà una? Stephen Graham, scrittore della serie con Jack Thorne e volto del padre di Jamie, Eddie, ne ha parlato assieme alla moglie Hannah Walters a Variety senza chiudere del tutto la porta. «Forse, ma dipende dai numeri», ha detto l’attore. I numeri ovviamente sono da record: con 66,3 milioni di visualizzazioni in 11 giorni è la miniserie più vista di sempre sulla piattaforma. «Ma sì, c’è ladi sviluppare un’altra storia».