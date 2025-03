Screenworld.it - Adolescence 2: Stephen Graham finalmente dice la sua sulla seconda stagione (ora tocca a Netflix)

Il fenomenocontinua a far parlare di sé.ha recentemente condiviso la sua opinionepossibilità di una, dopo il successo travolgente della serie su. Con oltre 66,3 milioni di visualizzazioni in due settimane e un forte impatto culturale, molti fan si chiedono se la storia avrà un seguito.Dichiarazione“Possibilmente. vediamo come vanno le cifre“. –Un commento che lascia aperta la porta a un eventuale seguito, senza confermare nulla di definitivo. Dietro le quinte, Matriarch Productions, la casa di produzione fondata dae Walters, sta vivendo un momento di forte crescita. Oltre al suo successo in termini di pubblico,ha generato conversazioni importanti su temi come la violenza giovanile e la cultura incel, oltre ad attirare l’attenzione per il suo finale e sulle modalità di ripresa.