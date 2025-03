Anteprima24.it - Addio Don Enzo De Stefano, Comunità Ecclesiale in lutto

Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi è un giorno di grande tristezza per la nostra: DonDeacerdote e nostro amato , è tornato alla Casa del Padre.La sua guida saggia, il suo esempio di fede e il suo instancabile impegno nella nostra missione di carità resteranno per sempre nei nostri cuori.Ci stringiamo nella preghiera, affidandolo alla misericordia di Dio.Riposa in pace, Don”. Così la Misericordia di Atripalda annuncia la scomparsa di DonDe, sacerdote vicario del Vescovo, già parroco del Duomo e per 14 anni alla guida della parrocchia di Atripalda. E l’attuale Parroco di Atripalda, Don Luca Monti, così lo ricorda: “Laparrocchiale di Sant’Ippolisto annuncia la morte di Monsignor VincDe, il nostro caro Don, già parroco dal 2001 al 2015.