Palermotoday.it - Addio buche, da via De Gasperi a corso Alberto Amedeo scattano lavori: divieti in tre zone

Leggi su Palermotoday.it

Cantieri al via per il rifacimento dell'asfalto in tre diversedella città. Già dalla prossima settimana sono previsti interventi per eliminare lein zona stadio e vicino al Papireto, successivamente toccherà a Baida. I tempi e le disposizioni per la circolazione di auto e moto sono.