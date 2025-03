Quotidiano.net - Addio all’attore Clive Revill

Il cinema dice(94 anni), attore neozelandese noto per essere stato il primo ad aver prestato la sua voce all’Imperatore Palpatine in Star Wars e per aver doppiato Alfred in Batman: La serie animata. L‘annuncio della scomparsa, avvenuta l’11 marzo, è stato dato dalla figlia Kate, precisando che il padre sarebbe morto dopo una lunga battaglia contro la demenza. Tra i suoi ruoli anche l’iconica interpretazione di una ballerina russa nel film di Billy Wilder Vita privata di Sherlock Holmes (1970).