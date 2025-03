Ilrestodelcarlino.it - Addio al volto storico dei vigili. Città in lutto per Roberto Cangini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Urbino perde undella propria polizia locale: è morto, a 65 anni,. Il suo è stato unimprovviso, per un malore che l’ha colpito lunedì mattina e di cui i tanti urbinati che lo conoscevano hanno scoperto solo mercoledì, in quanto la famiglia ha optato per un funerale in privato.ha vissuto una vita in divisa, indossata dal 1981 al 31 dicembre 2023, giorno del pensionamento, nellain cui era nato e cresciuto. Un lavoro che l’ha messo spesso anche a contatto con i giovani: "Fu lui a portare l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole, all’introduzione del patentino, e ci hanno fatto le condoglianze anche tanti studenti di allora che ancora se ne ricordano – spiega il figlio, Federico –. Per me è stato un esempio di rettitudine, credo che pochi abbiano indossato la divisa come l’ha fatto lui.