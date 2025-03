Calcionews24.com - Adani sorprende tutti: «Diventare allenatore? Ho sentito la vocazione! Voglio entrare dentro le pieghe profonde del calcio»

Leggi su Calcionews24.com

Lele, noto opinionista, ritorna sulla sua scelta di intraprendere la carriera da opinionista sportivo e non quella daOspite dell’ultima puntata del podcast Hot Ones Italia di Alessandro Cattelan, Lele, opinionista calcistico, ha voluto rilasciare qualche retroscena importante tra la sua carriera e il suo attuale ruolo. SU RONALDO IL FENOMENO – «Non rimpiango di non .