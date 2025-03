Ilgiorno.it - Acqua del lago da bere? A Leggiuno adesso si può

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese) - Potrà dissetare le migliaia di visitatori che ogni anno, in particolar modo durante l’estate, raggiungonoper ammirare la bellezza dell’eremo di Santa Caterina del Sasso, una delle perle del patrimonio artistico e monumentale del Varesotto. È una fontanella tutta azzurra, proprio come il logo di Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, che ha deciso di posizionarla di fianco all’ingresso della biglietteria dell’eremo. La particolarità è che dal rubinetto scende l’delMaggiore, captata dalla presa asituata nei pressi dell’eremo e accuratamente trattata. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta ieri mattina alla presenza del sindaco Giovanni Parmigiani nell’ambito delle iniziative promosse da Alfa per la Giornata mondiale dell’, dopo la visita a Varese del colonnello Giuliacci che ha tenuto a battesimo una stazione meteo.