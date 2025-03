Quifinanza.it - Acne Studios x Kappa, una linea che riscrive i codici dello sportswear

Il mondo della moda accoglie una nuova e audace collaborazione:uniscono le forze per creare una capsule collection che fonde l’estetica minimalista svedese con l’heritage sportivo italiano. A rappresentare questa sinergia unica è Tricky, leggendario musicista britannico e membro fondatore dei Massive Attack, scelto come volto della campagna.Una fusione di stili: dal denim allovintageLa collezione comprende 22 pezzi che reinterpretano loclassico in chiave contemporanea. Le maglie da calcio rétro presentano stampe a fiamme nell’iconico rosa di, con i loghi di entrambi i brand a sottore la collaborazione. I top second-skin e le tracksuit giocano con silhouette moderne, mentre i denim dal lavaggio chiaro si arricchiscono di dettagli iconici come il tape-logo lungo la gamba.