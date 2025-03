Ilfattoquotidiano.it - “Achille sta meglio, è seguito dalle persone giuste. Con Billy Costacurta? Non ci saltiamo addosso tutte le notti, ma non sopporterei se avesse un’amante di 30 anni”: parla Martina Colombari

Intramontabile Miss Italia,si è costruita una carriera tra moda, cinema, tv e teatro. In un’intervista al Corriere della Sera, hato del suo rapporto con il figlioe dell’amore per l’ex calciatore e opinionista. Madre e figlio si erano allontanati dopo che il ragazzo aveva pubblicato sui social una foto controversa e commenti poco carini verso di lei. Ora tra loro le cose vanno, come ha confermato la stessa: “sta”.“La sua è la storia di tanti adolescenti e post-adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma situazioni come la sua ce ne sono tantissime”, ha raccontato la. Per lei non è stato un periodo facile, ma, grazie al supporto dicompetenti e del marito, ha trovato un equilibrio: “Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio, gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio.