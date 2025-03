Internews24.com - Acerbi Inter, il punto sul futuro! Rinnovo o addio? I piani del club nerazzurro

di Redazione, ilsul? Idelper il difensoreCosi il Quotidiano Sportivo quest’oggi ha parlato deldi Francesco, in scadenza con l’a fine anno.- «A fine annata si tireranno le somme e si capirà cosa fare. L’agente Federico Pastorello, che ha in mano anche la procura di De Vrij, ha fatto capire che entrambi i suoi assistiti sono ben disposti a prolungare con l’. De Vrij di anni ne ha 33 e per lui ildovrebbe essere più vicino. Al contrario, perci sarà da parlare e le scelte potrebbero dipendere anche da quel che l’troverà sul mercato dei difensori a prezzi non spropositati. Ci sono profili che stuzzicano: Bijol, Beukema, De W, Hien. Se la dirigenza dovesse riuscire a mettere le mani su uno di questi giocatori, sarebbe più complicato immaginare un’altra stagione inper l’ex laziale, a prescindere dalle prestazioni nel prosieguo della stagione»Leggi sunews24.