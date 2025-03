Internews24.com - Acerbi Inter, il punto sul futuro del difensore: Sarà addio? I probabili nomi sul taccuino per la retroguardia nerazzurra

di Redazionea giugno? La societàsonda già altri profili: i dettagliSecondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, ildi Francescoall’è incerto, con il contratto in scadenza a fine stagione. Mentre l’agente Federico Pastorello ha suggerito che ilnerazzurro è disposto a rinnovare, la situazione dipenderà dalle strategie del club sul mercato.L’sta valutando vari difensori come possibili sostituti dise dovesse arrivare un’opzione più giovane e conveniente. Tra iin discussione figurano Jaka Bijol, Sam Beukema, De We Hien. L’acquisizione di uno di questi profili potrebbe complicare ulteriormente la permanenza dinella squadra, rendendo il mercato estivo cruciale per ildel reparto difensivoista.