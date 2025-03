Bergamonews.it - Accusato di aver contraffatto un quadro di Schifano: assolto 65enne di Cologno

al Serio. Quando il giudice ha pronunciato la sentenza di assoluzione, lui, sollevato, è scoppiato in lacrime. Perché, al termine dell’istruttoria, più che imputato sembrava la parte offesa. Lo ha dichiarato anche il pubblico ministero, che ha chiesto e ottenuto l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”.Nessuna contraffazione di un “Orto botanico” del pittore Marioperché all’imputato, Domenico Sciortino, siciliano di 65 anni residente aal Serio, era stata commissionata proprio una copia del dipinto, che lui ha poi spedito con tanto di certificazione di falso d’autore.Lo ha spiegato lui stesso durante la sua deposizione: “Noi facciamo riproduzioni di quadri da sempre e un giorno, nel 2017, sono stato contattato telefonicamente da A.B.. Voleva vendere un’opera diche teneva a casa sua e voleva che gli facessi una copia per non lasciare la parete vuota”.