Formiche.net - Accordo sui minerali, Washington alza la posta ma a Kyiv non piace

Leggi su Formiche.net

Sulla questione dell’suitra Stati Uniti ed Ucraina sembrano arrivare nuovi sviluppi. Nella giornata di domenica 23 marzoavrebbe infatti sottoposto al governo dila bozza di una nuova versione dell’, molto diversa dalla precedente. L’si applicherebbe infatti a tutte le risorse minerarie, compresi petrolio e gas, e ai principali beni energetici presenti in tutto il territorio ucraino.Nello specifico,chiede che venga istituito un comitato di supervisione tra Ucraina e Stati Uniti per supervisionare un fondo di investimento congiunto per dividere tra i due Paesi i proventi dei progetti ucraini su petrolio, gas e. In questo comitato di supervisione gli Stati Uniti avrebbero diritto a nominare tre dei cinque membri del consiglio di amministrazione, garantendo così a Washinton il controllo effettivo sulle attività dei fondi stessi.