Accoltellò la moglie fuori dal Lidl di Seriate: "Ho avuto un blackout, non ricordo nulla"

. Vuole tornare a casa, vuole riprendere a lavorare per poter mantenere i suoi due figli e prendersi cura di loro. Lo ha dichiarato Daniel Manda, il rumeno che il 6 gennaio scorso ha accoltellato suaDaniela all’esterno del supermercatodi.Non aveva mai parlato prima l’autotrasportatore di 39 anni, ha chiesto di essere sentito dal pubblico ministero Emma Vittorio per fornire la sua versione due mesi e mezzo dopo i fatti. Assistito dall’avvocato Lorenzo Mele, ha detto che quel giorno haune non si ricordadell’aggressione. Secondo le sue dichiarazioni quella mattina non stava seguendo la, ha visto la sua auto nel parcheggio del supermercato e l’ha aspettata. Voleva parlarle ma lei, sempre secondo quanto il detenuto ha raccontato, ha iniziato a provocarlo come spesso succedeva, lui non ci ha visto più e l’ha accoltellata numerose volte.