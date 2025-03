Anteprima24.it - Accoltellato dall’ex compagna: resta in prognosi riservata

Tempo di lettura: < 1 minutono serie, seppur stazionarie, le condizioni di A.D.G, il 59enne che nel primo pomeriggio di venerdì è stato ferito52enne, C.G. le iniziali, in una zona di campagna di Aiello del Sabato.L’uomo, stando alle ricostruzioni, si è recato da solo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati per una ferita ascellare che, poi, una volta arrivato all’Ospedale, si è rivelata essere più seria perchè stava per perforare un polmone e danneggiato una costola. Di qui un delicato intervento a cui l’uomo, un fabbro della zona di Aiello del Sabato, è stato sottoposto, ed orain.Intanto continuano serrate le indagini dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto che, a quanto si apprendere, è anche oggetto di una denuncia contro la donna per lesioni personali.