Abusivismo edilizio all’Isola d’Elba, nei guai in nove

CAPOLIVERI – I carabinieri forestali del Nucleo parco di Portoferraio, al termine di accertamenti ed indagini a Capoliveri, hanno denunciato cinque persone, ritenute a vario titolo responsabili di presunti abusi edilizi. In particolare, i militari hanno accertato che le opere cementizie erano state eseguite a seguito di rilascio di più titoli edilizi e paesaggistici che si sono succeduti nel tempo. Ma, a seguito di approfondimenti d'indagine, sono emerse difformità in quanto le opere edilizie non sono state ritenute rispondenti, in termini di volumetria, a quelle condonate e non conformi alle previsioni urbanistiche, con relativo sequestro d'iniziativa sia dei volumi condonati che delle opere in fase di realizzazione.I sequestri preventivi e probatori sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria.