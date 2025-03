Ilfattoquotidiano.it - Abusi sessuali su adolescenti, don Marelli è indagato: sono più di una le denunce di familiari arrivate in procura

Sette anni fa, come scrive ilfattoquotidiano.it, i comportamenti inopportuni e glidi don Samuelesuche accompagnava nei campi estivi, erano stati già segnalati. Ma il prete, classe 1976, per sette anni responsabile della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi, è stato iscritto nel registro degli indagati delladi Monza per violenza sessuale aggravata soltanto nella primavera-estate del 2024. Perché solo allora, una alla volta, ledei genitori dei ragazzini coinvolti. Non una, come riferito in un primo momento, ma piùstate valutate dagli inquirenti che hanno lavorato nel silenzio per quasi un anno e che potrebbero tirare le fila a breve di un’indagine delicatissima. Inchiesta partita molto tardi perché nessun ecclesiastico informato ha ritenuto di dover inoltrare la segnalazione allacompetente.