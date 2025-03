News.robadadonne.it - “Abbiamo ricevuto il suo curriculum”: attenzione alla nuova truffa telefonica. Ecco come funziona

Leggi su News.robadadonne.it

Sta circolando in tutta Italia unache prende di mira chi è in cerca di lavoro. Il meccanismo è semplice ma insidioso: la vittima riceve una chiamata da un numero italiano apparentemente autentico, spesso preceduto da un messaggio WhatsApp che recita “il suo, possiamo parlare adesso?”.la: “il suo”La telefonata, che sembra provenire da un’azienda interessata ad assumere, prosegue con domande di rito, a volte anche in italiano credibile ma leggermente artificiale. Dopo qualche minuto, il presunto “recruiter” afferma che per proseguire con la selezione c’è bisogno di verificare il numero di telefono della vittima, che riceverà un codice via SMS da comunicare immediatamente.Ma quel codice non ha nulla a che fare con un processo di selezione: è in realtà il codice di verifica per accedere all’account WhatsApp della vittima.