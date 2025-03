Ilgiorno.it - "Abbiamo pagato 13.500 euro. Ma ancora niente pergola". E la coppia denuncia due ditte

"Io e la mia compagna, truffati da una società fantasma trovata su Internet,13.500per un porticato che non è mai stato installato.deciso di raccontare la nostra storia per mettere in guardia altre persone da eventuali raggiri". C’è anche Antonstefano Brambilla, dipendente comunale a San Giuliano, fra le vittime della “truffa della“, un giochino messo in atto da sedicenti società, che chiedono soldi per fornire presuntiti bioclimatici per cortili e terrazzi. Una volta incassato il denaro, secondo i racconti di più di una vittima, i soggetti in questione tergiversano all’infinito, senza fornire ai clienti la merce pattuita. In tutta Italia, sarebbero decine le persone raggirate. "L’anno scorso, appena entrati nella nuova casa – racconta Brambilla –, io e la mia compagnapensato d’installare in una parte del terrazzo unabioclimatica, per creare uno spazio utilizzabile anche d’inverno.