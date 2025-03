Anteprima24.it - A Vietri sul Mare la prima edizione di “Dog Day – Amori a 4 zampe”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Prolocosulha organizzato ladi “Dog Day –a 4”, una vera festa per i nostri amici cani in piazza Attilio Della Porta alla frazione Marina domenica 30 marzo 2025 dalle ore10,30 alle ore 13,30 con l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini affinché riconoscano l’importanza e il ruolo fondamentale degli amici a quattro. La manifestazione, presentata da Anna Cuffaro, si terrà domenica 30 marzo 2025 in piazza Don Attilio Della Porta a Marina dicon questo programma: ore 10.30 esibizione con l’operatore cinofilo Pasquale Senatore dell’allevamento Dell’Antico Portico: verrà mostrata la ricerca, il riporto e la difesa del cane; ore 11.00 passeggiata con l’educatore Angelo Della Brenda dell’allevamento Dell’Antico Portico per l’obbedienza e la condotta al guinzaglio; ore 11.