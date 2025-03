Lanazione.it - A tu per tu con Mennuti: "Il maltempo? Un test. Ora l’obiettivo-casa"

di Elisa Capobianco Sette deleghe, un orizzonte potenzialmente ’infinito’ sul quale dover e poter agire. Al vicesindaco di Empoli, Nedo, fanno capo Sociale,, Sanità, Integrazione, Transizione digitale, Politiche agricole e ittico-venatorie oltre alla Protezione civile che tanto lo ha tenuto impegnato nelle ultime settimane. Nato nel 1952, laureato a 24 anni in Medicina e chirurgia, dal 2016 al 2018 ha diretto i servizi territoriali dell’Asl Toscana centro per poi appassionarsi alla politica. "Un tecnico prestato alla politica", tiene a specificare col sorriso il diretto interessato. Come ha vissuto la sua prima allerta meteo da vicesindaco? "È stata una ’bella’ prova. La macchina dei soccorsi si è messa in moto già giovedì (13 marzo, ndr) data l’evoluzione delle previsioni.