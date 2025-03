Lanazione.it - A San Giovanni uno sportello per la comunità dominicana

Arezzo, 28 marzo 2025 – Un importante passo verso l'inclusione e il supporto dellestraniere è stato compiuto a SanValdarno, grazie all'iniziativa promossa da Alleanza Verdi Sinistra. È stato infatti aperto il primoamico in tutta la Provincia di Arezzo, dedicato alla numerosache risiede nel Valdarno e nell'intera provincia. La Consigliera di Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Bron, ha espresso con soddisfazione il successo di questa proposta, sottolineando l'importanza di offrire una rete di supporto per chi vive e lavora nel nostro territorio, ma si trova a dover affrontare difficoltà legate alla burocrazia e all'integrazione. “Un'opportunità fondamentale - ha detto Francesca Bron - per coloro che fino ad oggi non avevano accesso ad un punto di riferimento per svolgere pratiche burocratiche”.