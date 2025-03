Bergamonews.it - A San Giovanni Bianco apre ‘Un Forno Di-Verso’: sarà gestito da ragazzi diversamente abili

San. Si chiama ‘UnDi-inaugurato giovedì 3 aprile alle 18 in via Bosatelli 1 a Sandalla Cooperativa Sociale I Love Val Brembana e permetterà l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con distà.“L’intera comunità è invitata a partecipare”, spiegano dalla cooperativa. Si potranno acquistare pizze alla napoletana, pizze al trancio, focacce e tanti altri prodotti. Lo spazio coinvolgerà giovani con fragilità, offrendo loro l’opportunità di sviluppare competenze in ambito professionale. “Il progetto mira non solo a creare un posto di lavoro per questi, ma anche a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di un’inclusione reale, che permetta loro di esprimere il loro potenziale in un contesto lavorativo autonomo e rispettoso”.