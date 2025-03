Ilgiorno.it - A Prendete & Mangiate la pasta in 3D firmata Artisia

La, uno dei cibi più amati dagli italiani, non si presenta nei piatti, ma in una scultura commestibile grazie alla stampa 3D, nuovo brand,frutto di sinergie fra chef, designer, ingegneri per creare delle vere opere d’arte. L'intraprendente prodotto gastronomico, una commistione di arte, design e tecnologia sarà presentato dal 7 al 13 aprile alla mostracon la curatela di Carolina Levi, founder Spazio Giallo, allestita in via Cesare Correnti 14.imta a mano e poi stampata in 3D per creare forme dal design scultoreo, ispirate alla natura alla cultura e alle forme trasformate in bocconi tridimensionali da mangiare con le mani come spaghetti e lasagne, a fianco di 5VIE propone il tema Armonie invisibili il design come soglia tra materia e intuizione.