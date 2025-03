Napolitoday.it - A Napoli, la presentazione de “La Trilogia del tempo” di Antonino Causi

Venerdì 4 aprile alle ore 17.30, presso lo Spazio Guida in via Bisignano 11, in programma lade “LADEL” di(IL CONVIVIO EDITORE)“La vita è sorprendente e meravigliosa, vale la pena di essere vissuta”, questo l’assunto sviluppato nei tre tempi.