A Monte San Vito si festeggia con la Sagra del Castagnolo

Domenica 30 marzo, il borgo diSantornerà a vestirsi a festa per la 56ª edizione delladel, evento che affonda le sue radici nella tradizione contadina e nelle antiche celebrazioni del Carnevale di mezza Quaresima. Nata ufficialmente nel 1965, la manifestazione è divenuta nel tempo un appuntamento imperdibile che unisce folklore, gastronomia e intrattenimento. Le vie del centro storico si animeranno con sfilate in maschera, musica di bande e majorettes, giochi a squadre e spettacoli per grandi e piccoli. Tra i protagonisti della festa vi saranno gli stand gastronomici, dove sarà possibile assaporare il, dolce tipico carnevalesco preparato secondo una ricetta tramandata di generazione in generazione: un impasto semplice di uova, farina, zucchero e scorza di limone, insaporito con mistrà e fritto fino a ottenere piccole palline dorate e fragranti.