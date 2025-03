Linkiesta.it - A Milano comincia il dibattito sui Bastioni Aperti (alle persone) la domenica mattina

Aprire le piazze e le strade urbane, nel 2025, significa chiuderle del tutto o in parte al traffico motorizzato, permettendodi sfruttare al meglio le potenzialità di uno spazio pubblico storicamente dominato dall’automobile. Lo notiamo nei fine settimana in cui vengono organizzate gare sportive o manifestazioni che impediscono ai veicoli di circolare: è sempre una grande festa, perché i cittadini assaggiano un modo diverso e nuovo – almeno in Italia – di vivere i luoghi della loro quotidianità. È sulla scia di questa redistribuzione dello spazio pubblico che ieri, giovedì 27 marzo, le commissioni Mobilità attiva, Olimpiadi-Paralimpiadi 2026 e Sport del Comune disi sono riunite per presentare il progetto dei. Per ora siamo ancora nel campo delle idee per creare un, ma le iniziative più ambiziose nascono spesso dai momenti di confronto che passano sottotraccia.