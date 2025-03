Agi.it - A Miami Berrettini eliminato ai quarti, sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz

AGI - Niente da fare per Matteoche esce aidi finale del Master 1000 di. Il match si è concluso in tre set (due ore e 44 minuti) con un gioco incredibilmente equilibrato. Il punteggio finale è stato 7-5, 6-7, 7-5. Djokovic il più vecchio semifinalista del1000 Il sei volte vincitore del torneo, il numero 5 del mondo Novak Djokovic si è qualificato per gli ultimi quattro del Masters 1000 didiventando a 37 anni e 10 mesi il più vecchio semifinalista in questa categoria di tornei creata nel 1990. L'ex numero 1 del mondo serbo ha vinto per 6-3, 7-6 (7/4) contro l'americano Sebastian Korda (25) e affronterà venerdì in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov (15), qualificatosi mercoledì. Prima di Djokovic, il più anziano semifinalista di un Masters 1000 è stato il suo ex rivale svizzero Roger Federer, che ha raggiunto le semifinali anel 2019 a 37 anni e 7 mesi.