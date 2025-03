Bergamonews.it - A Mapello rivive “La Buona Novella” di Fabrizio De André

. Sabato 12 aprile 2025 alle 20.45 all’Auditorium “Giovanni XXIII” diandrà in scena “La– Concerto per la Piccola Orchestra Apocrifa”, di Giorgio Cordini. Una rivisitazione per quartetto d’archi, chitarra, bouzouki, percussioni, voce e cori del famoso concept album diDe(1970).A scrivere gli arrangiamenti e a curare la produzione artistica dello spettacolo è Giorgio Cordini, chitarrista che per otto anni, tra la fine del 1990 e il 1998, ha suonato con il cantautore scomparso vent’anni fa. Dopo una serie di lavori discografici, comunque improntati al tema della canzone d’autore (“Chitarre d’autore” 2000 e “Disarmati” 2002), il ricordo dil’ha spinto a dedicarsi a questo importante progetto che vede la luce dopo un anno di grande impegno e dedizione.