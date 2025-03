A Formentera maratone e esperienze active

Leggi su Funweek.it

si conferma anche per il 2025 la destinazione ideale anche per chi è alla ricerca di, grazie una serie di eventi sportivi che attraggono atleti e appassionati da ogni latitudine. Complice il suo clima mite, l’isola è il luogo perfetto per chi desidera combinare il piacere dello sport con una vacanza all’insegna del relax. Nel calendario della stagione 2025 spiccano tre manifestazioni importanti: a maggio sono in programma la Marnathon (sabato 3) e l’Half Marathon (sabato 17). Attesissima l’11 ottobre invece la seconda edizione della 15K Sunset Run.Marnaton: il 3 maggio aGiunto alla sua nona edizione, questo appuntamento, che attira ogni anno tantissimi sportivi amatoriali e professionisti, è un percorso a nuoto con tre diverse lunghezze: 8 km, 4 km o 2 km.