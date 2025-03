Bergamonews.it - A Firenze senza lo squalificato Gasperini: il “talismano” Tullio Gritti torna alla guida in panchina

“Toccherà ancora a me stare in piedi per un’ora e mezza: io preferivo stare seduto.”. Dopo la vittoria per 2-0 all’Olimpico dello scorso dicembre,l’ha messa sul ridere, parlando del match contro il Milan di quattro giorni dopo, da condurre ancora facendo le veci di Gian Piero. Risultato? Vittoria, ancora una volta. La numero 20 da “capo allenatore”, considerando anche le volte in cui ha portato la partita al triplice fischio finale dopo un’espulsione o un allontanamento di Gasp.Lo stesso capiterà nella prossima giornata, quando l’Atalanta sarà di scena sul campo della Fiorentina: il tecnico nerazzurro non ci sarà, a causa della squalifica rimediata dopo l’espulsione nei minuti finali del match contro l’Inter. Lo storico conta poco, ma tutto sommato quando è toccato aprendere in mano la squadra le risposte sono sempre state positive, avendo portato a casa soltanto tre sconfitte in quasi trenta match complessivi affrontati in