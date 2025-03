Laprimapagina.it - A Bastia Umbra inaugurata la 56ª edizione di Agriumbria

Questa mattina è stata ufficialmentela 56ªdi, alla presenza del Sindaco di, Erigo Pecci, e di tutta la Giunta Comunale. Tra i partecipanti anche la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Insieme al Presidente di Umbriafiere, Stefano Ansideri, hanno tagliato il nastro inaugurale e visitato gli stand degli espositori presenti in fiera.Gli organizzatori ricordano a tutti i cittadini diche, in Piazza Mazzini, è possibile ritirare il proprio sconto residente presso il “Teatrino”, dove è stata allestita una mostra fotografica sulla storia della manifestazione. In questo modo, sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso a 6€, invece dei 12€ del biglietto intero.