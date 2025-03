Iltempo.it - A Bangkok trema tutto: i grattacieli oscillano, gente in preda al panico | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

Un forte terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito il Sud-Est asiatico e, in particolar modo, la capitale della Thailandia, facendore ie seminando iltra la. L'intensità della scossa ha provocato la caduta dell'acqua della piscina sul tetto di un palazzo del centro e diversi danni agli edifici. Una vera e propria tragedia, poi, si è verificata in città quando un edificio in costruzione per cui stavano lavorando 43 muratori è venuto giù, crollando completamente e causando la morte di almeno 3 persone. Centinaia di individui sono stati evacuati dalle scale di condomini e hotel e si sono radunati in strada. L'US Geological Survey e il centro tedesco per le geoscienze Gfz hanno affermato che il terremoto, rilevato a una profondità di 10 chilometri, ha avuto come epicentro il vicino Myanmar.