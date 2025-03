Zon.it - “9 minuti con l’Arcivescovo” – 23° conversazione: a nuova video-intervista a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi

Ritorna, oggi, 28 marzo 2025, l’appuntamento con “9”, ladell’ultimo venerdì del mese aldi Salerno-Campagna-Acerno, S.E.si è soffermato sulla corsa al riarmo dell’Europa, nonché sull’assemblea del Cammino Sinodale a Roma e sulle iniziative per il Giubileo della nostra Diocesi.È stato, inoltre, annunciato il 40? anniversario di sacerdozio di S.E.e, per finire,ha offerto delle riflessioni sulla Sanità del nostro territorio e, in particolare, su alcuni presunti casi di morti sospette al Ruggi e sull’escalation delle aggressioni al personale sanitario.Segui ZON.IT su Google News.