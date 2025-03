.com - 5G e realtà virtuale per l’inclusione: WINDTRE partner del progetto CITY4ALL

orino, 28 marzo 2025 –tecnologico dirivolto alle giovani generazioni che consente di immedesimarsi nella quotidianità di una persona con disabilità visiva, uditiva o motoria attraverso laabilitata dal 5G e potenziata dall’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’empatia e la consapevolezza sui temi della diversità e delverso le persone con disabilità.attraverso un videogioco e un visore VR simula le difficoltà che può incontrare una persona con disabilità mentre attraversa la propria città, in una situazione comune come l’andare ad assistere ad un concerto allo stadio. L’esperienza è stata diversificata in base alla tipologia di disabilità rappresentata ed è arricchita da dialoghi supportati dall’intelligenza artificiale.